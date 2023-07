Matrimonio a Parigi, gli amici "ricchi" la invitano ma le chiedono di portarsi da mangiare

Lunedì 31 Luglio 2023, 15:38 - Ultimo aggiornamento: 15:44

"Eh lo fanno, lo fanno..." diceva un signore al povero personaggio di Carlo Verdone dopo l'ennesimo atto vandalico alla sua vettura. In questo caso lo hanno fatto, sì, ma senza danneggiare la vettura di Ametrano i "Bianco, Rosso e Verdone". Piuttosto lasciando a bocca aperta la loro amica. Parliamo della notizia pubblicata dal "Mirror" che svela i dettagli di un invito a un matrimonio a Parigi con richiesta annessa: "Vieni ma portati da mangiare".

Il matrimonio a Parigi

La donna ha raccontato su "Reddit" la sua incredibile esperienza: «Sono stata invitata a questo matrimonio a Parigi, siamo tutti originari della Francia ma provenienti da diverse parti del Paese ma tutti viviamo e lavoriamo all'estero. Quindi la scelta della location mi era sembrata alquanto strana, muoversi per tutti gli invitati verso Parigi avrebbe comportato un esborso economico non indifferente». Nonostante questo la donna, e il suo compagno, hanno accettato l'invito rispondendo nel gruppo di Whatsapp creato apposta per l'evento. Ma, subito dopo l'ok, ecco la doccia gelata: «Ci è stato detto che il matrimonio si sarebbe svolto in municipio sabato mattina alle 9, subito dopo pranzo in una barca a noleggio alle 13. In realtà, dopo qualche minuto, ci è stato spiegato che il pranzo consisteva in qualche "snack" e che sarebbe stato meglio se avessimo portato con noi cibo e bibite. Inoltre la festa si sarebbe conclusa prima delle 20, il noleggio della barca era solo di poche ore...».

La reazione dei social

La donna che ha spiegato i dettagli della vicenda ha aggiunto un commento che ha scatenato la reazione dei social: «Posso capire i problemi di budget ma gli sposi sono due delle persone più benestanti che conosca, possiedono più di una casa e non hanno mai ha avuto problemi finanziari. Quindi per me, questo gesto, mi sembra così pacchiano: come si può chiedere alle persone di prendere un aereo, trascorrere un intero fine settimana con loro in una delle città più costose d'Europa e non dar loro da mangiare...»