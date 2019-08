Ladro beffato, mentre rapina un negozio gli rubano l'auto parcheggiata di fronte

Va a fare un furto in un negozio e parcheggia l'auto lì vicino lasciando le chiavi sul sedile. Ma è bastato poco, per un altro ladro, per accorgersi dell'occasione e rubare la Chevrolet rossa del 1992 che era stata messa lì dal suo "collega". E' quanto accaduto lo scorso 25 agosto a Kennewick, nello Stato di Washington (Usa). William Kelley, il ladro che stava rubando nel negozio dall'altra parte della strada, si è visto soffiare la macchina da un altro che si era avvicinato in bicicletta alla Chevrolet. Il mezzo a due ruote è stato messo nel retro della macchina ed in pochi istanti l'altro ladro è riuscito a metterla in moto, andando via. Tutto ciò, sotto gli occhi del proprietario-ladro che aveva appena finito il suo lavoro stava avvicinandosi al mezzo per andar via.

Kelley (che aveva chiamato la polizia per denunciare il furto dell'auto) è stato arrestato. Ma l'altro ladro (quello della Chevrolet) ancora deve essere acciuffato. Ecco perché sulla pagina Facebook della polizia di Kennewick gli agenti hanno postato il video invitando chiunque abbia dettagli utili per l'indagine a contattarli.

