Kim Kardashian mamma per la quarta volta, nato un maschietto: «È perfetto»

«È qui ed è perfetto». Kim Kardashian e Kanye West, 41 anni, hanno accolto così il loro quarto figlio. Il piccolo nato da una mamma surrogata è venuto alla luce oggi. Lo ha detto la stesa superstar di Instagram in un tweet di poche parole. Il bimbo è un maschietto e «sembra come Chicago, sono sicura che cambierà molto ma ora sembra proprio come lui».

. Il nome non è stato ancora rivelato ma in molti attendono curiosi di sapere come lo chiamerà. È la seconda volta che la Kardashian si affida alla tecnica di procreazione assistita dopo la nascita dei suoi primi due figli. Diversa però la mamma surrogata scelta per questa occasione perché la prima donna, Larena Haynes, era incinta di un figlio tutto suo.

He’s here and he’s perfect! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 10, 2019

Ultimo aggiornamento: 11 Maggio, 09:18

