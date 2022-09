Instagram down, l'app non funziona. «Si chiude da solo»: segnalazioni in tutta Italia

Instagram down in tutta Italia. Il social network della rete di Mark Zuckerberg non funziona: migliaia le segnalazioni in tutta Italia. Gli utenti - riversativisi in massa su altri social come Twitter - spiegano che l'app va in crash, «si chiude da sola», ogni volta che si tenta di aprirla. Consultando il sito specializzato DownDetector, è possibile notare come le segnalazioni siano localizzate un po' ovunque in Italia. Al momento nessuna spiegazione è giunta da Instagram.