“Come ripartire”, il saggio sulla impact revolution giovedì 2 marzo a Napoli

Giovedì 2 marzo, alle 18, al Goethe Institut di Napoli (Vicolo Santa Maria Cappella Vecchia, 31) Giovanna Melandri, economista e presidente di Human Foundation, presenterà il suo saggio scritto per la casa editrice Il Melangolo “Come ripartire”. Si tratta di una serie di riflessioni dedicate allo sviluppo della impact economy in Italia e nel mondo. “Esiste un movimento globale e nazionale che prova ad affermare un nuovo modello di generazione della ricchezza, che vede la finanza e l’impresa pienamente coinvolte nel generare impatti sociali e ambientali positivi, per contrastare l’aumento delle disuguaglianze e gli effetti drammatici dei cambiamenti climatici. Un modello globale necessario per rafforzare le democrazie liberali e le ragioni di un capitalismo generativo e sostenibile” spiega Melandri. “Lo abbiamo capito con il doppio shock pandemia/guerra: i governi da soli non ce la fanno a disegnare la grande transizione ecologica e sociale di cui abbiamo bisogno e a limitare il dilagare dell’ingiustizia e della povertà. Abbiamo bisogno degli “animal spirits” della finanza e del mondo imprenditoriale per uscire dalla crisi e per disegnare un mondo nuovo. È urgente lavorare sulla diffusione dell’impact investing e di collaborazioni pubblico-private (come ad esempio quelle alla base dei Social Impact Bonds) in grado di moltiplicare cambiamenti sociali e ambientali positivi”. Discuteranno di questo, insieme all’autrice: Maurizio De Giovanni (scrittore) e Antonio Pescapè (Università Federico II – Ordinario di Ingegneria Informatica e delegato di Ateneo a Innovazione e Terza Missione). Introduce e coordina Anna Riccardi (docente e presidente della Fondazione Famiglia di Maria). Sarà presente il sindaco Gaetano Manfredi, per un saluto istituzionale.