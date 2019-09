Gaffe Ilaria D'Amico, Mourinho abbandona il palco: gelo ai Best Fifa Football Awards 2019

Gaffe di Ilaria D’Amico, presentatrice d'eccezione della serata di gala dei Best Fifa Football Awards 2019 avvenuta al Teatro La Scala di Milano. Tutto stava andando per il meglio, fino a quando quello che doveva essere un siparietto divertente si è trasformato in un momento imbarazzante. La giornalista fa una domanda che non sembra proprio andare a José Mourinho, lo Special One per il momento senza panchina e quindi libero per essere allenatore virtuale della squadra ideale della Federazione.



La presentatrice prima ha chiesto al tecnico un parere su chi avrebbe potuto essere alla guida di una formazione stellare che annovera calciatori del calibro di CR7, Sergio Ramos, Marcelo, Alisson e Mbappé poi s'è spinta su un terreno scivoloso (quello dei tecnici senza contratto). Poi l'ha ringraziato per la sua onestà nell'aver ammesso la propria situazione. Ma proprio quell'ultimo passaggio non è stato gradito dallo Special One.



