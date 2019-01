IL FATTO

Star sui social, ma anche nel carrello della spesa. Dopo che la foto di un uovo è diventata quella con più like di sempre su Instagram, con oltre 25 milioni di

, Coldiretti certifica che sono proprio le uova l'alimento a far registrare la maggior crescita negli acquisti nel settore alimentare. Con un balzo record del 17,2%, come emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ismea relativi ai primi nove mesi dell'anno, fanno segnare un rialzo superiore a quello degli agrumi, che crescono dell'8,3% spinti dalle riconosciute proprietà salutistiche ed antiinfluenzali, e dello spumante, che aumenta del 7,8% dopo esser diventato un prodotto di consumo quotidiano non più ristretto al festeggiamento delle ricorrenze.

A spingere il grande ritorno delle uova è - sottolinea la Coldiretti - l'ottimo rapporto prezzo qualità riconosciuto dagli ultimi studi secondo i quali le uova sono un alimento sano, equilibrato e «taglia grassi» adatto al controllo del peso di individui. Un uovo medio contiene solo 78 kcal, ma il suo contenuto proteico elevato è pari a 6,5 grammi, ovvero il 13% del fabbisogno giornaliero di un adulto. Le uova si qualificano inoltre come fonte di Vitamina A e B12; sono inoltre ricche di Vitamina D e contengono Colina, Fosforo, Selenio, Riboflavina, Acido Folico, Biotina e Iodio mentre una vera e propria leggenda metropolitana del tutto priva di basi scientifiche è quella - denuncia la Coldiretti - che le uova facciano male al fegato. Al contrario, questo tipo di alimento contiene sostanze utili per il buon funzionamento delle cellule epatiche, come gli aminoacidi epatoprotettori come metionina e colina e una sostanza come l'inositolo utile in particolare per chi soffre di fegato grasso.

