Greta Thunberg, bufera sul tweet di Rita Pavone: «Personaggio da film horror». Poi arrivano le scuse

"Quella "bimba" con le treccine che lotta per il cambio climatico, non so perché ma mi mette a disagio. Sembra un personaggio da film horror...". Con questo tweet Rita Pavone, diventata trend sul social, ha attaccato stamattina la “bimba con le treccine”, cioè Greta Thunberg, attivista svedese di 16 anni diventata simbolo della lotta ai cambiamenti climatici e per questa ragione candidata al Nobel per la Pace.

La cantante si è poi scusata: "Ho fatto una gaffe enorme perché non sapevo che avesse la sindrome di Asperger, nessuno l'ha detto mai in televisione. Io mi ricordavo la ragazzina con le treccine di un film e ho detto che mi metteva a disagio. Non direi mai una cosa così e trovo cattivo e orrendo che la gente aspetti un qualsiasi errore che tu fai nella vita per azzannarti come se fossero lupi. Diceva Dio che colui che non ha mai sbagliato scagli la prima pietra. Sono una persona perbene, non sono una carogna".

«E' gente malata - spiega in tono concitato - quella che mi attacca. Ho solo detto che mi ricordava un personaggio e ho messo la foto del film dove c'è questa ragazzina che le assomiglia. E' brutto che ci siano persone che non aspettano altro per attaccarti, solo perché la pensi diversamente da loro. Mi dispiace, chiedo scusa, non sapevo avesse un problema e non intendevo offendere. Cosa vogliono? Che mi impicchi o che mi che mi tagli le vene? Perché sono incappata in un gravissimo errore di cui chiedo venia. Non pensavo di creare questo scompiglio, se qualcuno ha detto una battuta in più non l'ho detta io. E' diventato un mondo di lupi". Infine la Pavone fa una precisazione sugli attacchi che sta subendo: "Non mi parlino di canottoni. Io ho un labbro inferiore per cui devo dire grazie - croce e delizia - a mia nonna. Con gli anni questo labbro, che era tanto carino quando ero ragazzina, si è rilasciato. Io non ho mai fatto un intervento estetico. Ci tengo che tutti lo sappiano: io invecchio di brutto da parte mia e ne vado fiera. Non ho mai fatto un intervento, anche perché altrimenti sarei una cretina se il risultato è quello che ho....".

Il cinguettio della cantante aveva conquistato subito la rete diventando virale, e l’hashtag col suo nome, #RitaPavone, assieme a quello di Greta sono entrati nei top trend italiani di Twitter.

La reazione è stata immediata e moltissimi sono stati i commenti scandalizzati dall’osservazione della Pavone: “Spesso negli occhi degli altri – ha commentato un utente - vediamo noi stessi. “A me – ha aggiunto un altro - mette a disagio il cyberbullismo di una persona anziana priva di argomenti e rosa dalla cattiveria. Deve essere molto triste, mi dispiace per lei”.

La vita da attivista di Greta Thunberg è iniziata la scorsa estate con delle proteste davanti al parlamento svedese. La sua lotta l'ha poi portata a parlare al vertice sul clima delle Nazioni Unite in Polonia e al forum di Davos.

