Flavio Briatore boccia Mick Schumacher: «Non è al livello di papà Michael»

Flavio Briatore stronca : «È bravo, ma non è al livello di papà Michael». È senza appello la bocciatura di Briatore: «Mick è un bravo pilota ma non è al livello del padre. Michael era un fenomeno. Auguro a Mick tutto il meglio ma non penso possa essere paragonato al papà».

Mick Schumacher in F1 nel 2020 lascia porta aperta: «Decisione a breve»

Michael Schumacher, neurologi pessimisti: «Minima coscienza, recupero difficile»



L'ex team manager di Michael Schumacher ai tempi della Benetton, Flavio Briatore, si esprime così sulle possibilità del figlio, Mick, di essere protagonista in futuro in F1. Il manager di Fernando Alonso, ai microfoni de 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento, commenta poi un possibile ritorno dello spagnolo nel circus. «Ho parlato con lui, torna solo se trova un volante alla Ferrari, alla Mercedes o Red Bull, altrimenti non ha senso. Può tornare alla Ferrari? Se vogliono vincere sì».

