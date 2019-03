Festa del papà, ecco i padri più sexy del pianeta

Bravi a cambiare pannolini e a giocare con i pupi. Ma anche incredibilmente sexy, il che non guasta. Per celebrare la festa del papà ecco una classifica dei Dilf (controparte dei Milf): ovvero i padri più belli del pianeta. Si va da quelli più agè come George Clooney, teneri come Bradley Cooper, incredibilmente sexy come Ryan Reynolds, Jamie Dorman, Ryan Gosling, Adam Levine, Ashton Kutcher, Brad Pitt, John Legend, Matthew McConaughey. Ma c'è ne sono anche molti altri. Insomma, a voi la scelta.

