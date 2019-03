Più presenti e meno severi: oggi la festa dei nuovi papà

Fondamentali pure le norme sull’affidamento condiviso. «Hanno avuto il grande merito di aver introdotto il principio di bigenitorialità - prosegue Meliti - che non vuol dire comproprietà, ma pari responsabilità genitoriale di fronte a due ruoli diversi, sebbene complementari».



SENTIMENTI

La legge ha risposto a una “domanda” esistente. «Il cambiamento del modello paterno - spiega lo psicologo Marco Silvaggi dell’Ordine degli Psicologi del Lazio - è iniziato con il mutamento dell’investimento emotivo sul figlio. Dall’esercitare un duro compito educativo i padri sono passati a voler essere amici dei figli, quasi fan. Le cause sono varie. Si è modificato lo stile di vita. Una volta i figli servivano al mantenimento della famiglia, ora non è più così. Un tempo bastava uno stipendio in famiglia, oggi non è più sufficiente, non per la crisi ma per le differenti esigenze, e quindi cambia il modo di organizzare le giornate, i padri hanno più tempo da trascorrere con i figli».

«Assistiamo a una commistione di ruoli - dice Nicola Ferrigni, sociologo Link Campus University - l’immagine dell’uomo è mutata, non è più legata allo stereotipo del maschio. Le parti sono meno definite. Un peso lo ha avuto pure la globalizzazione con la possibilità di venire in contatto con altre culture con figure di padre e madre più emancipate della nostra. Prima i genitori venivano pensati in termini dicotomici, oggi la percezione della genitorialità è unica: è questo il tipo di educazione cui si tende sempre più». Cosa manca ancora per il pieno esercizio della paternità? «Un vero welfare che consenta alla donna di conciliare lavoro e famiglia - conclude Meliti - Andrebbe a vantaggio anche degli uomini, lasciando loro più spazio in famiglia. È questa la sfida ora».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Autoritario, poco presente, «portatore implicito o esplicito della morale e della spiritualità» come scrive Bernard Muldworf. Ieri. Più sensibile, desideroso di costruire un dialogo con i figli e diventare loro amico. Oggi. In pochi decenni, il modello paterno nel nostro Paese è mutato profondamente. Questione di storia, cultura, in parte risorse. E leggi. Il padre come simbolo di “regola” pare essere rimasto nel Novecento. Il nuovo millennio ha disegnato, o meglio sta disegnando, una figura diversa, dai contorni meno netti. Un esempio per tutti, Pablo Iglesias: il leader del partito spagnolo Podemos, lo scorso dicembre, ha iniziato a usufruire del 50% di congedo parentale previsto dalla legge per occuparsi delle figlie gemelle, lasciando la guida del partito alla compagna Irene Montero, capogruppo Podemos in Parlamento.L’ITERLa “rivoluzione” è in atto anche nel nostro Paese. «Il vero cambiamento - commenta l’avvocato Marco Meliti, Presidente Associazione Italiana di Diritto e Psicologia della Famiglia - c’è stato negli anni Duemila, quando si è cominciato a ragionare sulla tutela del diritto del padre a esercitare in pieno il proprio ruolo. In passato, alcune decisioni dei nostri tribunali in separazioni o divorzi hanno penalizzato eccessivamente i padri. Nel 2001, per favorire una cultura di maggiore condivisione della cura dei figli nella coppia, è stato previsto per i padri lavoratori, entro i primi 5 mesi di vita del bimbo, il diritto di richiedere cinque giorni consecutivi di assenza dal lavoro, senza decurtazione di stipendio. Nel 2019 i giorni sono passati da quattro a cinque».