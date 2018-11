Emma Marrone, l'abbraccio dei fan per il nuovo album

Un boato “Mondiale”. L’accoglienza dei fan per Emma Marrone prende spunto proprio dal titolo del singolo estratto dal nuovo album “Essere qui - Boom edition”. Urla e cori talmente assordanti quasi a ricreare un’atmosfera da stadio lungo i marciapiedi di via Mamiani, angolo via Giolitti, sede di uno dei negozi di dischi più storici della città. La cantante salentina, in look Total black, non si fa attendere ed arriva puntuale al firmacopie, dopo essere stata ospite a “Domenica In” da Mara Venier, carica di entusiasmo e pronta per un inatteso colpo di scena che scatena ancor piú il suo popolo di seguaci: grintosa come sempre esce fuori dalla terrazza con il suo smartphone per girare un video ricordo e testimoniare l’ondata di affetto che la segue ovunque in giro per l’Italia.



Centinaia in fila per una dedica sul cd, l’ennesimo di una preziosa collezione da conservare per chi la segue dagli esordi di Amici di Maria De Filippi. Un pomeriggio decisamente infuocato. Tra la folla trepidante non solo giovanissimi ma anche tanti eterni “ragazzi” over 40 che arrivano con le cover dei cellulari, immacolate e nuove di zecca, per farle siglare dalla rocker. Immancabile la pioggia di omaggi floreali, pupazzi di ogni colore e misura, accompagnati da biglietti e, in qualche caso, lettere lunghissime nelle quali i più audaci giurano amore e fedeltà. Il più originale le dona una bottiglia di vino rosso per brindare, ma solo virtualmente, all’inevitabile successo.

