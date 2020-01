La fidanzata di Elon Musk incinta? Su Instagram una foto nuda con un feto in trasparenza

Una foto esplicita dal contenuto forte, quella scelta da Grimes, la cantante canadese legata al miliardario Elon Musk, per annunciare la sua presunta gravidanza. L'artista indie infatti, ha postato su Instagram una sua fotografia in cui appare con il seno scoperto ed il feto sovrapposto in trasparenza usando un effetto grafico di Photoshop. Il social, dopo pochi minuti, ha censurato la fotografia di Grimes, che ha ripostato lo scatto, coprendo i capezzoli ed ottenendo il lasciapassare dalla censura di Instagram.

Grimes, la cui relazione con il visionario imprenditore, risale al 2018 in un post ha commentato quanto accaduto sul social, scrivendo: «Per un attimo avevo pensato anch’io di cancellarla, ma mi sembrava molto meno autentica e selvaggia una foto senza tette. In più, essere bannati è una sensazione molto primitiva e bellicosa, per cui – ho detto – sia come sia. Inoltre, la maggior parte dei miei amici mi aveva detto di non postarla, per cui ero afflitta da psicologia inversa. Ho fatto appello alla mia coscienza e mi sono detta che sentirsi a disagio con il proprio corpo è una forma di strano odio per se stessi».

Dunque la fotografia postata sembra annunciare una lieta notizia della coppia, anche se conferme ufficiali da parte di Elon Musk ancora non ci sono. E c'è da considerare che la sua compagna, nota col nome d'arte di Grimes, non è nuova ad annunci fuori dal comune tramite social. Nel luglio dello scorso anno, aveva scritto un post su Instagram in cui annunciava un intervento chirurgico all'occhio per rimuovere "il film superiore del bulbo oculare" per sostituirlo "con un polimero ultra-flessibile arancione" in modo da eliminare la luce blu dalla sua visione per "curare la depressione stagionale".



