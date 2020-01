Nuova Tesla, Elon Musk balla sul palco per il lancio Model Y

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prima TEsla prodotta in Cina festeggia insieme al suo ideatore il lancio del modello Y. Elon Musk, funambolico imprenditore statunitense, evita questa volta le martellate alla sua macchina e opta per una specie di balletto sul palco. Nel corso della presentazione della Model Y, Musk ha dato vita al suo personalissimo show nello stabilimento Gigafactory 3 di Shangai, il nuovo sito cinese che ospiterà la produzione del suv "medio".Il primo lotto di berline Model 3 prodotte in Cina è stato consegnato anche ai suoi clienti non dipendenti durante la cerimonia di apertura del programma. In precedenza, il 30 dicembre 2019, Tesla ha consegnato ai dipendenti dell'azienda 15 berline Model 3, il primo lotto di veicoli realizzati dallo stabilimento di Shanghai.