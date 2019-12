Tim Hughes, vicepresidente di SpaceX di Elon Musk, a Roma: «Pronti a partire per la Luna con i primi turisti, poi il balzo su Marte»

Ultimo aggiornamento: 22:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Se il signor Yusaku Maezawa può cominciare a fare i bagagli? (ampio sorriso) Certo, il viaggio attorno alla Luna è confermato. E con lui, come previsto, voleranno anche alcuni artisti internazionali perché è ora che le emozioni dei viaggi spaziali vengano raccontate con il loro linguaggio”.Parola di Tim Hughes , vicepresidente di SpaceX , ovvero il braccio destro di Elon Musk : americano, procuratore legale, un tipo tosto chiamato a un compito parecchio impegnativo. Oltre a mandare avanti la più innovativa azienda spaziale al mondo, deve incasellare fra i confini non sempre certi della legislazione “cosmica” le iniziative del suo visionario presidente che macina di continuo nuove e pantagrueliche idee per motivare i suoi tecnici e tenere alta la nostra attenzione, e quella degli investitori, sulle sue attività che comprendono anche Tesla (auto elettriche) e Hyperloop (treni superveloci). Parecchio impegnativo, insomma: e chissà che Hughes non peschi, durante i meeting con Musk, nella sue precedenti esperienze professionali con i servizi segreti degli Stati Uniti.“La pianificazione della missione lunare con la navicella Starship – garantisce - procede con regolarità di pari passo con lo sviluppo delle tecnologie che serviranno anche per il balzo verso Marte”.Rilanciare sempre, stile Musk. E’ la prima volta che il 47enne, ben piantato, ciuffo castano, parla con i cronisti italiani, anche se l’Italia la conosce bene, ne è innamorato: “Che meraviglia la mia luna di miele a Roma”.Il vicepresidente di SpaceX è stato invitato a parlare della costellazione di satelliti Starlink dalla Fiera di Roma che con la Fondazione Amaldi ha organizzato la prima edizione delche fino al 12 dicembre riunisce i protagonisti internazionali del boom dell’economia spaziale in cui l’Italia gioca titolare, e in attacco.Da sinistra, Roberto Battiston (Fondazione Amaldi) e Tim Hughes, SpaceX (Foto di Marco Santi Amantini)“Dunque, Mr. Maezava (miliardario giapponese, ndr) e gli artisti, almeno 6, forse 8, vedranno presto la Luna da vicino dai finestrini della Starship, portati lassù dal Big Falcon Rocket”.“No, perché appunto si tratta di un prototipo usato per fare test: in ogni campo della conoscenza si impara dagli errori e dai fallimenti, per quanto riguarda lo spazio ancora di più”.“Com’era naturale che fosse. Ma adesso abbiamo dimostrato, e per primi, che il futuro è il riutilizzo dei razzi e non solo per abbattere i costi ma anche per avere garanzie sull’affidabilità. Se gettassimo alle ortiche ogni volta l’aereo che ci ha portato da New York a Roma sarebbe un pessimo affare: è per questo che fin dall’inizio SpaceX ha puntato sul recupero del primo stadio dei lanciatori e, con Starship, anche del secondo che ingloba la navicella. Siamo già a 75 lanci e abbiamo recuperato per 48 volte il primo stadio, riutilizzabile, almeno finora, per dieci volte”.“A SpaceX guardiamo con interesse ogni iniziativa della concorrenza. Più aziende si occupano di spazio e più progressi si fanno, più informazioni sono disponibili. Però va ricordato che i nostri razzi riutilizzabili sono concepiti per portare in orbita, e anche oltre, carichi molto pesanti nell’ordine di decine di tonnellate e, nel caso del BFR, di centinaia di tonnellate (150, più di ogni altro missile nella storia, compreso il Saturn V delle missioni Apollo che arrivò a 140, ndr)”.“Sì, la questione ambientale è fra le nostre priorità. Lo Terra e lo Spazio vanno rispettati e preservati per noi e per le future generazioni”.Tim Hughes, SpaceX (Foto di Marco Santi Amantini)​“Per adesso non è possibile fissare una data, ma le previsioni non la fissano poi così lontana. Per il resto, fra i motivi che mi hanno spinto ad entrare a SpaceX fin dal 2005 c’è la voglio di partecipare alla nuova frontiera dello spazio. Sono nato quando l’ultimo astronauta americano ha camminato sulla Luna (1972, ndr) e da bambino sono restato affascinato dall’epopea della missioni degli Space Shuttle, dal Columbia (1981) in poi, fra trionfi e anche drammatici incidenti. E’ seguita una sorta di rallentamento delle attività spaziali, almeno in fatto di prospettive, di traguardi oltre l’orbita terrestre. Così non mi sono lasciato sfuggire l’opportunità di vivere l’avventura di SpaceX che con entusiasmo e fascino ha ridato slancio all’esplorazione spaziale: si punta alla Luna, a Marte, allo spettacolare turismo spaziale e pure a farci vivere meglio sulla Terra dotandola di una rete di comunicazione (i 4.400 satelliti di Starlink, operativi progressivamente a partire dall’anno prossimo, ndr) che a pieno regime coprirà finalmente ogni angolo del pianeta consentendo a tutti,a prezzi bassi, di connettersi alla rete, di far funzionare macchine, di sviluppare più velocemente i procedimenti alla base dell’intelligenza artificiale”.“Sull’inquinamento luminoso abbiamo ascoltato gli astronomi e presto faremo numerosi test anche con vernici scure per attenuare i riflessi dei raggi del Sole sui satelliti. Che saranno dotati di sistemi anticollisione e di rientro sicuro a quote basse dell’atmosfera attraversando la quale si disintegreranno totalmente senza lasciare così detriti in orbita e senza creare rottami in grado di raggiungere il suolo”.“Certo, la sicurezza degli equipaggi sarà sempre al primo posto, ma siamo confidenti che la tecnologia a protezione dell’uomo progredirà mentre si sviluppa quella per portarlo sempre più lontano. Ci stiamo naturalmente lavorando anche a SpaceX in collaborazione con la Nasa e altri enti: di recente abbiamo presentato le nostre tute spaziali che avranno il loro ruolo anche sulla tutela della salute degli astronauti”.