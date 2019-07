Elisabetta Canalis scherza sul photoshop di alcune colleghe, la foto da ridere: «Basta dire che ci ritocchiamo»

Di ritoccarsi lei non ne ha sicuramente bisogno, ma Elisabetta Canalis, splendida quarantenne mamma di una bimba Skyler, interviene con la sua solita ironia sulle polemiche che riguardano l'utilizzo a volte un po' eccessivo da parte di Photshop di alcune star. In vacanza alle Bahamas la conduttrice, che ormai da anni vive a Los Angeles, scrive: «E comunque basta con questa storia che ci ritocchiamo le foto, brutta cosa l’invidia», allegando su Instagram una sua foto in bikini esageramente (e volutamente) modificata. E lo scatto tutto da ridere ha fatto il pieno di like.

