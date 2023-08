Coppia di Chicago organizza matrimonio sul lago di Como, invitati costretti al viaggio. «Maleducati, non ci si sposa all'estero»

Nuova polemica su TikTok, questa volta a tema "matrimoni". La protagonista si chiama Liz Inglisa, ha 25 anni, è di Chicago, e il prossimo anno si sposerà a Villa Balbiano, una delle location più prestigiose sul lago di Como. Il problema secondo il popolo del web? l'aver costretto gli ospiti a viaggiare fino in Italia per il suo grande giorno.

Arisa zittisce Madame dopo il commento alle sue foto nuda, la cantante replica: «Vestiti elegante che ti offro una cena chic»

La vicenda

Una villa di lusso da 100.000 dollari: questa la location scelta dalla sposa americana per celebrare le sue nozze. La residenza, utilizzata come sfondo per film di successo come Casino Royale e Star Wars, è una delle più belle - e più costose - sul lago di Como, luogo frequentatissimo da vip e magnati.

L'organizzazione delle nozze, condivisa dalla sposa sui social, ha però suscitato non poche critiche. Secondo molti, infatti, organizzare un matrimonio in una location così distante è un fatto scortese e maleducato, in quanto non si possono costringere gli ospiti a fare un viaggio del genere per una cerimonia.

Visti i numerosi commenti sotto gli ultimi post, l'americana ha deciso di rispondere, condividendo con i followers i motivi della scelta.

Organizzare un matrimonio all'estero era infatti per la coppia un sogno nel cassetto. Gli amici e la famiglia hanno quindi accolto con entusiasmo la decisione, non sentendosi costretti o obbligati, ma anzi fortunati per quest'avventura estiva.