Chiara Ferragni, su Instagram Jennifer Aniston fa il pieno di fan: e il trono dell'italiana vacilla

ROMA - Jennifer Aniston da record su Instagram. Oltre dodici milioni di follower in poco più di un giorno la incoronano come nuova social star. Per intenderci, in sole ventiquattro ore, ha già avvicinato Chiara Ferragni che al momento è in vantaggio di cinque milioni di fan. Un boom che ha mandato in "palla" Instagram, impreparato ad una escalation di questo livello dell'attrice. Dopo aver saputo di aver mandato in tilt l'app, la Aniston ha pubblicato un video in cui spacca con rabbia il suo telefono contro un tavolino.

«Giuro - ha aggiunto - non intendevo romperlo... Grazie ragazzi per il gentile benvenuto con qualche problema tecnico». L'attrice, 50 anni, ha aperto un profilo semplicemente con il suo nome e cognome e il suo primo post è stata una foto assieme agli attori del cast di 'Friends'. «È ora siamo anche 'Friends'», giocando sul titolo della famosa sitcom, su Instagram. Con lei nel selfie, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry e Matt LeBlanc, quanto basta per scatenare milioni di follower.

Una foto che è finita nel mirino dei follower. In molti hanno notate delle strane "strisce" bianche sopra un cellulare posato sul tavolo. Il pensiero è andato immediatamente alla cocaina. Un dettaglio che avrebbe del clamoroso, ma già smentito dall'entourage dell'attrice che ha spiegato come si trattasse di un riflesso di luci del lampadario della stanza.

