Chiara Ferragni furiosa per lo scherzo di Fedez, poi il gesto che spiazza tutti

Chiara Ferragni, lo scherzo "pesante" di Fedez e lei si infuria. Poi il gesto che spiazza tutti. I Ferragnez continuano a intrattenere i follower in quarantena mostrando frammenti della loro vita quotidiana su Instagram. E i risultati sono spesso esilaranti. Questa volta però il rapper avrebbe esagerato e Chiara si sarebbe vendicata. Ma andiamo con ordine.

In un video, postato sul suo profilo Instagram, Fedez appoggia vicino alla moglie che dorme una ciocca di capelli finti, molto simili a quelli dell'influencer. Poi aziona un macchinetta per rasare i capelli e finge di tagliarli. Lei si sveglia si soprassalto e vedendo la ciocca accanto a lei sbotta: «Ti stacco il caz***». Neanche a dirlo, l'esternazione colorita di Chiara Ferragni fa il giro del web. E Fedez commenta: «Ho dovuto censurare delle parti...».

Ma poi c'è la svolta. Tanti follower insinuano che Chiara Ferragni abbia finto e che in realtà avesse capito che si trattava di uno scherzo. La conferma arriva in una story di Fedez. Spiega ironico il rapper: «Mia moglie è una falsa, ha finto di infuriarsi per lo scherzo per costringermi a fare un balletto su Tik Tok». La vendetta è servita.

