«Avril Lavigne sostituita da una sosia»: ecco come risponde la diretta interessata

Avril Lavigne è stata sostituita da una sosia? Da anni impazzano i rumor circa il fatto che la cantante popolare negli anni Duemila non abbia retto ai contro della celebrità e si sia fatta sostituire dall'attrice (molto somigliante) Melissa Vandella. Secondo altri, Avril sarebbe addirittura morta e i suoi discografici avrebbero usato Vandella per i nuovi singoli.

Avril Lavigne, lettera ai fan sul suo sito: «Avevo accettato la mia morte»

Una teoria quantomeno assurda che però è tornata a rimbalzare sui social, probabilmente in vista dell'uscita del nuovo disco della cantante canadese, "Head above water", che parla dei suoi sforzi per tornare a vivere malgrado la malattia di Lyme (che è anche il fatto per cui per svariati anni è scomparsa dalla scena musicale) e il divorzio dal cantante dei Nickelback Chad Kroeger.

«Le voci sulla mia "sostituzione"? Una stupida bufala del web - ha recentemente dichiarato a Entertainment Weekly - e poi a me sinceramente sembra di essere uguale a 20 anni. Peccato che la gente mi veda e pensi "oddio, questa sosia è veramente uguale!"».



© RIPRODUZIONE RISERVATA