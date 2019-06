Aurora Ramazzotti, "giochi proibiti" in spiaggia con l'amica Sara Daniele

"Giochi proibiti" in spiaggia per Aurora Ramazzotti con l'amica Sara Daniele. Le foto hot pubblicate sul settimanale Chi testimoniano la vacanza delle due amiche in Grecia. Pose e giochi sexy, una sopra l'altra, e un bikini succinto e un fisico da urlo per la figlia di Michelle Hunziker.

I risultati della nuova passione per lo sport, tra fitness e running, hanno regalato una prova costume superatissima per Aurora Ramazzotti che si è divertita in vacanza con la sua amica del cuore. E il lato B in primo piano è un invito ai paparazzi che l'hanno immortalata.

