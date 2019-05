Aurora Ramazzotti incinta? Ecco la sua risposta ai fan

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti diventeranno nonni a breve? Ieri se lo sono chiesti in tanti quando hanno iniziato a circolare indiscrezioni e "foto sospette" che ritrarrebbero la loro figlia Aurora con un insolito pancino.

Ma la risposta della figlia del cantante e della conduttrice svizzera non è tardata ad arrivare ed è esilarante. Su Instagram Aurora ha postato alcune storie dove scherza e ironizza sugli articoli che hanno parlato della sua ipotetica gravidanza.«Amici, una grande novità: anche oggi internet si rivela essere un incredibile strumento da utilizzare per informarsi. Oggi ad esempio ho scoperto una cosa di me stessa che non sapevo, cioè di essere incinta».

In un'altra storia la giovane Ramazzotti, popolarissima su Instagram dove conta 1,5 milioni di follower, compare con un grande pancione ed afferma «Ebbene sì amici, è tutto vero». Ma presto svela lo scherzo: da sotto la maglietta il suo gattino inizia a muovesi e a miagolare. Ed ecco la foto successiva in cui lo coccola tenendolo sulle gambe. «Diciamocelo amici, a cosa serve un figlio quando ho già questo?».



Aurora, 22 anni, è impegnata da metà 2016 con, un ingegnere che vive a Londra