Apre Domino's nelle stazioni IP di Roma e Milano, la più grande catena di pizzerie al mondo

Aperta da ieri a Roma una delle nuove pizzerie Domino's all’interno delle stazioni di servizio IP, un nuovo modello che unisce mobilità e ristorazione, combinando la sosta per il rifornimento con la possibilità di gustare sul posto, ritirare oppure richiedere a domicilio una pizza preparata con i migliori ingredienti delle eccellenze italiane.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, ristoranti chiusi a Natale. Caos regole ma è boom di... LE MISURE Dpcm Natale, testo completo del decreto in Pdf: si potrà... DPCM Negozi, bar e ristoranti: ecco chi potrà restare aperto e chi...

L'apertura di oggi in via Tuscolana 608 segue quella di mercoledì scorso sempre a Roma in via di Portonaccio 226 e di Parma nei giorni scorsi. Nei prossimi giorni è attesa quella di Milano. Queste prime quattro aperture garantiranno oltre 60 nuovi posti di lavoro.

Le aperture congiunte sono frutto di un accordo tra la rete di distributori più estesa d'Italia e la più grande catena di pizzerie al mondo.

IP e @dominos insieme a Roma, Milano, Parma e presto su altre strade d'Italia. Il gigante globale della pizza e la rete di distributori più grande d'Italia insieme per rivoluzionare la sosta. Leggi il Comunicato Stampa su

https://t.co/8djjFWUd6z pic.twitter.com/bRrZCT60jZ — IP (@gruppoapi) December 18, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA