Alba Parietti a Malpensa da Ibiza: «Qui non c'è nessuno per il tampone anti covid»

Rientro anticipato di dieci giorni causa Coronavirus e polemica servita. Alba Parietti ha pubblicato delle storie su Instagram per documentare l'assenza di controllo in aeroporto a Malpensa una volta rientrata in Italia.

LEGGI ANCHE Malpensa, «Non siete lombardi, non potete fare il test». La Regione: «Priorità a stranieri e locali»

«Torno in anticipo di 10 giorni. È giusto così. Tampone e, se tutto è a posto, Courmayeur. Dove sarà più facile rispettare le regole». Alba Parietti aveva annunciato il suo rientro anticipato, causa coronavirus, dalle vacanzie via Instagram e non senza polemiche, soprattutto dopo aver dichiarato che «sull’ordinanza dei tamponi per chi rientra da Paesi a rischio c’è qualcosa che non mi torna. Mi sembra più un modo per disincentivare il turismo fuori dall’Italia».



Ultimo aggiornamento: 23:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Parietti si trovava in vacanza a Ibiza dove ha una casa e oggi pomeriggio, è atterrata a Malpensa dove ha trovato una brutta sorpresa. Munita di telefonino e mascherina: «Controlli nessuno, io ho anche preparato un'autodichiarazione, alle 17.30 vanno via tutti, quindi dovete denuciarvi da soli, credo, almeno è quello che farò io e aspettare che poi vi richiamino. Comunque uno se ne può andare via liscio come l'olio e se uno se ne frega, se ne frega».