Vermi nei piatti dei bimbi alla mensa scolastica: la denuncia dei genitori a Napoli

Vermi nei piatti della mensa scolastica. A denunciarlo le mamme della scuola Giancarlo Siani di Marano (Napoli). Ieri il ritrovamento e la denuncia alle forze dell'ordine del territorio. I vermi, secondo quanto riferito dai rappresentanti dei genitori, sono stati ritrovati in alcuni piatti di riso consegnati ai bambini dell'istituto di via Labriola.

Analoghi casi si sarebbero verificati anche in altre scuole. Quello della mensa scolastica è un tema molto sentito in città: i genitori, infatti, per ottenere il servizio hanno dovuto sottoscrivere accordi con le ditte specializzate in luogo del Comune, in dissesto finanziario e impossibilitato ad erogare i fondi.

