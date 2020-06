Mascherina sul volto, senza guanti ma con l'abitudine di igienizzare le mani all'ingresso della scuola. La campanella a settembre suonerà quindi per le scuole ora parte la corsa alla sicurezza, in base alle linee guida che saranno emanate giovedì dalla ministra Azzolina. Domani però l'incontro con i sindacati che faranno pesare la mancanza di docenti da mettere in cattedra. Prima di entrare a scuola i ragazzi aspetteranno il loro turno e poi, in base agli orari della scuola, accederanno ai locali seguendo un percorso preciso: l'obiettivo è non fra incontrare flussi diversi lungo le scale e nei corridoi.

Università, alla Sapienza si torna in aula dopo il Covid: via a esami scritti e orali dal vivo

Scuola, come si tornerà a settembre: banchi a un metro e ingressi scaglionati

Scuola, il 14 settembre si torna in classe. Allarme dei presidi: nel 40% delle aule distanziamento impossibile

Se la regola resta il distanziamento, il percorso dovrà essere seguito alla lettera con una sorta di senso unico in fila indiana. La strada, anche nel senso letterale del termine, sarà simile a quella intrapresa per gli esami di maturità ancora in corso: segnaletica a terra per indicare i percorsi e cartelli lungo i corridoi o agli angoli per indicare aule o laboratori. Le ore di lezioni potrebbero essere più brevi, anche di 40-45 minuti, per permettere ai docenti di fare un maggior numero di lezioni ma anche per consentire ai bidelli di pulirei laboratori, ad esempio, ogni volta che entra una nuova classe. Anche la mensa cambia volto, anzi menù: il prossimo anno infatti sarà servito in aula il menù Covid. Secondo le richieste delle Regioni, infatti, dovrà essere monoporzione, con posate e vettovaglie usa e getta. E soprattutto potrebbe trattarsi di un menù semplice e uguale per tutti il più possibile, salvo eccezioni legate a motivi di salute o religiosi o a scelte alimentari. Il piatto unico e semplice sarà utile per stringere i tempi del servizio a tavola visto che anche in questo caso gli operatori delle mense saranno impegnati conle pulizie più a lungo rispetto al passato. Anche ad ogni cambio di turno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA