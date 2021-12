Scuola, Bianchi: «Si torna in presenza il 10 gennaio. Focolai? Decidono le Regioni»

Il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha annunciato che gli studenti di tutta Italia «torneranno in presenza dal 10 gennaio. Abbiamo assunto la responsabilità di tornare in presenza - ha spiegato -, questa è la chiave di volta di questo governo» le sue parole a Sky. Il Ministro ha poi aggiunto che « Ci vuole la responsabilità di tutti, ma questo è il nostro obiettivo e questo faremo». Chiusura sulla gestione dei focolai: «I presidenti di regione e sindaci possono disporre chiusure isolate, non diffuse, e allo scopo di verificare lo stato in quel cluster. Ma la nostra indicazione è che si torna in presenza».

