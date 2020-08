Scuola, De Luca: «Nelle condizioni attuali non è possibile riaprirla»

Doccia fredda dalla Campania per il ministero della Pubblica istruzione. «Governare questa fase sarà difficile. Saremo chiamati a decisioni importanti tra una o due settimane. Nelle condizioni attuali non è possibile aprire le scuole. Non so cosa saranno in grado di fare in due settimane, ma avremo scelte complicate da fare». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando a un incontro dell'Ordine degli psicologi.

