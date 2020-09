Covid e Scuola, il Ministero: «Nomina dei supplenti entro il 14 settembre»

Cattedre vacanti e supplenti: la conclusione delle nomine dei docenti a tempo determinato avverrà entro la data del 14 settembre. Lo rileva il capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, Marco Bruschi, nella nota agli Uffici scolastici regionali nella quale evidenzia come la procedura informatica per la prima volta «abbatte i tempi di lavorazione, elimina le difformità di valutazione nelle singole graduatorie, assicurando imparzialità e oggettività» e permette di avere le graduatorie in tempo utile. Inoltre per la prima volta i dati hanno consentito «l'emerge di storture e di situazioni prive dei necessari titoli, dando garanzia di trasparenza a tutti gli aspiranti. È, quello dei controlli, un lavoro ancora in corso». Di qui la necessità di correggere gli errori e i reclami «manifestamente fondati».



Nomine dei supplenti

