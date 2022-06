Mascherine, via l'obbligo per gli esami di maturità? Costa: «Devono svolgersi senza». Ipotesi nuovo decreto il 15 giugno in Cdm

Stop all'obbligo di mascherine per gli studenti durante gli esami di maturità? È l'auspicio del sottosegretario alla Salute Andrea Costa: «Conto che al prossimo Consiglio dei ministri del 15 giugno potremo approvare un decreto per l'abolizione dell'obbligo di mascherina per gli studenti che sosteranno gli esami di maturità. Un'indicazione chiara sulla questione deve essere data dal governo».

Mascherine agli esami «una scelta politica»

«Non capisco come si possa sostenere che un maturando diciottenne possa andare al seggio elettorale, domenica, senza mascherina, ma non potrà varcare l’ingresso della scuola senza indossarla», ha aggiunto il sottosegretario. «È una scelta politica, non basata su ragioni scientifiche. Ma dobbiamo dirlo con estrema onestà. Prendiamoci la responsabilità di una scelta. Senza uscite come quella di affidare la decisione ai dirigenti scolastici».

Zingaretti: governo ci ripensi, esami siano senza mascherine

«Chiedo al governo di provvedere e di permettere gli esami senza le mascherine. Non è nemmeno tanto corretto dire che debbano farlo i dirigenti scolastici, penso che per la maturità si possano garantire le forme di sicurezza dentro le aule ma senza dire alle ragazze e ai ragazzi di indossare le mascherine». Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti durante il Roma Pride. «Chiedere di dover mettere le mascherine proprio nel momento in cui c'è lo stress di dover affrontare un esame, secondo me, è una vera e propria cattiveria. Ho sempre rispettato le indicazioni della scienza e del governo però anche per gli studenti del mio territorio dico al governo: ripensateci. In un'aula arieggiata si può fare un esame senza mascherine», conclude.