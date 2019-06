​«Crediti formativi agli studenti delle superiori e delle università che donano sangue», la proposta di Salvini

Il bisogno di sangue è costante nelle strutture ospedaliere e anzi cresce nei mesi estivi così «proporrò al ministro dell'Istruzione Marco Bussetti di introdurre agevolazioni per chi dona il sangue, sia nei licei sia negli istituti tecnici e nelle università. Si tratterà di introdurre crediti formativi perché è un atto di civiltà, utilità e generosità. Ritengo che vada premiato questo gesto con dei crediti, soprattutto per i giovani che hanno paura dell'ago o hanno qualche dubbio». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine dell'incontro a Milano con l'associazione Donatorinati: oggi ricorre la Giornata mondiale del donatore di sangue.



Crediti formativi vengono tuttavia già riconosciuti in alcuni istituti delle medie superiori agli studenti donatori di sangue. A 18 anni ci si può iscrivere, oltre che a un'associazione di donatori sangue, anche al registro dei donatori di midollo osseo e dei donatori di organi. Donare sangue permette anche di tenere sotto controllo la propria salute perché a ogni donazione vengono effettuate numerose analisi.

