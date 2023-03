Superbonus 110, cessione dei crediti: c'è più tempo. Detrazione a 10 anni per ​chi non riesce (ma non per i redditi bassi)

Superbonus 110, arriva la doppia soluzione che dovrebbe contribuire a smaltire la montagna di 19 miliardi di crediti bloccati. Un veicolo finanziario in grado acquistare e rivendere i crediti, ridando liquidità al sistema e sbloccando un'empasse che da mesi tiene in scacco imprese e cittadini. Ma anche “scambio” con i Btp. Il veicolo vedrebbe impegnate le grandi società pubbliche, con Enel X in testa, che offrono così la propria mano tesa al governo. Che intanto con un lavoro di moral suasion su banche e istituzioni, ha incassato la promessa a far ripartire le acquisizioni dei crediti.

Superbonus 110, proroga per le villette fino al 30 settembre. I crediti acquistati da un nuovo veicolo finanziario