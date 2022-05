Bonus docenti precari Lazio, oggi scade il termine: come ottenere il contributo da 600 o 400 euro

Scade oggi, 11 maggio, il termine di presentazione delle domande per ottenere il Bonus Carta del Docente della Regione Lazio per insegnanti che non hanno un contratto a tempo indeterminato.

Cosa è il Bonus Carta del Docente del Lazio

Il Ministero sembra orientato a concedere anche agli insegnanti precari e al personale Ata i benefici della Carta del Docente (che già spetta al personale di ruolo). Intanto nella Regione Lazio è già disponibile il Bonus Carta del Docente della Regione Lazio,un contributo una tantum di 400 o 600 euro, dipende dai mesi in cattedra e dal tipo di incarico ricoperto. Può essere utilizzato per ottenere il rimborso dei costi sostenuti per l’aggiornamento professionale, ad esempio per l’iscrizione a corsi, per l’acquisto di libri o altro materiale, per l’ingresso a teatri, musei e altre attività culturali.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Space Dream, da grande voglio fare l’astronauta FROSINONE Nuova scuola al Casaleno LECCE Professore record: a 23 anni si laurea in Fisica e dopo quattro... LATINA Miss Mamma Italiana 2022 approda ad Aprilia LA POLEMICA Scuola, docenti sospesi guariti dal Covid ma No vax

L'importo dai 400 ai 600 euro

L'importo del bonus varia in base al tempo in cattedra: sarà di 600 euro per gli insegnanti che sono stati in cattedra per 12 mesi svolgendo uno o più incarichi di insegnamento. Di 400 euro per gli insegnanti che sono stati destinatari di uno o più incarichi di insegnamento per un periodo compreso tra 6 mesi e 12 mesi.

Chi può richiedere il Bonus

Il Bonus è riservato agli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e secondaria del Lazio con incarichi a tempo determinato, presenti all’interno di graduatorie ad Esaurimento (GAE) o graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS)

Tra gli altri requisiti per richiedere il bonus è necessario non essere stati immessi in ruolo a partire dal mese di settembre 2021, essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato e extra UE (in possesso di regolare permesso di soggiorno). Essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio. Essere titolare o cointestatario di un conto corrente bancario o postale o di una carta prepagata collegata ad un codice IBAN IT. Non essere destinatari di ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali per le stesse finalità.

Reddito fino a 25mila

Tra gli altri limiti, per richiedere il bonus è necessario avere un reddito per l'annualità 2020 pari o inferiore a 25.000 euro. Inoltre, bisogna aver ottenuto un incarico di insegnamento nell'anno scolastico 2021/2022 per un periodo complessivo non inferiore a 6 mesi.

Le domande ammesse in esito alla verifica della Regione Lazio saranno approvate sulla base dell’ordine di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Come chiedere il rimborso

Le proposte di rimborso dovranno essere presentate, secondo quattro finestre temporali, ovvero dalle ore 9.00 del:

28 marzo 2022 alle ore 18.00 dell’11 aprile 2022;

27 aprile 2022 alle ore 18:00 dell’11 maggio 2022;

27 maggio 2022 alle ore 18:00 del 10 giugno 2022;

27 giugno 2022 alle ore 18:00 dell’11 luglio 2022.

Per fare richiesta, bisognerà presentare domanda di partecipazione all’indirizzo di posta elettronica certificata avvisoprecari2022@regione.lazio.legalmail.it.

Va riportato nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “richiesta di contributo finalizzata al Sostegno ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e secondaria con incarichi a tempo determinato”.

Clicca qui per consultare il BANDO

E qui per scaricare il modulo di domanda