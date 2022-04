Miss Mamma Italiana 2022 approda ad Aprilia: 12 le concorrenti in gara

Un concorso di bellezza e simpatia tutto dedicato alle mamme. Oggi pomeriggio ad Aprilia si è svolta una selezione per il concorso Miss Mamma Italiana 2022, presso il locale Bar 4.0 Il Pidocchietto. L'evento, giunto alla 29esima edizione, è nato dall'idea e intraprendenza di Paolo Teti, patron dell'iniziativa. In gara 12 splendide donne, tutte mamme, provenienti da Aprilia, Bracciano, Sora e Roma: tutte si sono messe in gioco, non soltanto sfilando e mostrando la loro eleganza, ma anche cimentandosi in simpatiche esibizioni. Qualcuna ha ballato con le figlie, altre hanno recitato poesie e un brano dedicato alla passione delle donne per le scarpe, altre ancora hanno cantato o si sono esibite in spettacoli di burlesque. Un'occasione simpatica per mostrare l'energia delle donne, questo l'obiettivo dell'iniziativa.

Sono state in tre a conquistare la giuria del concorso Miss Mamma Italiana 2022: Glenda Borchi prima classificata per la categoria Miss Mamma Italiana 25-45 anni, 32 anni, di Roma, mamma di Stella, fa la store manager; Carmelina Frangella per la categoria Miss Mamma Italiana Gold 46-55 anni, di Zagarolo, mamma di Jessica e Cristian, è insegnante; Antonella Giordano per la categoria Miss Mamma Italiana Evergreen, dai 56 anni a salire, 61 anni, di Roma, fa l'operatrice olistica ed è mamma di Alessio. Le donne che hanno vinto potranno partecipare alle fasi conclusive del concorso che, come spiega il patron Paolo Teti, si terranno "A fine luglio a Parma per la categoria Gold, dal 5 al 10 settembre a Bellaria Igea Marina sulla riviera romagnola per la categoria dai 25 ai 45 anni e a fine settembre-ottobre per la categoria Evergreen". In giuria ad Aprilia l'avvocato penalista Luana Sciamanna, il presentatore e scrittore Diego Spiego, la giornalista Laura Alteri, il giornalista Alessandro Piazzolla, la presidente dell'ass. La Palma del Sud Sihem Gabes Zielli e Elena Lupusoru, imprenditrice produttrice di olio essenziale di lavanda. Gabriella Ferrari ha condotto l'evento, presentando ogni mamma e parlando con gli ospiti della giuria. Sul palco, durante gli intervalli del concorso, si sono esibite le giovanissime ballerine della scuola di danza Grand Jetè, dirette dall'insegnante Luigia Abate.

Il concorso è nato con "l'idea di dare uno spazio alle donne per rimettersi in gioco e trascorrere del tempo con la famiglia, riscoprendo la parte più bella e preziosa che è dentro ognuno di noi", ha spiegato la presentatrice Gabriella Ferrari. L'evento è stato inoltre occasione per affrontare, con l'avvocato Luana Sciamanna e con gli altri ospiti presenti, un tema importante e attuale: la lotta alla violenza contro le donne e il lavoro dei Cav Centri anti-violenza, la consapevolezza delle donne e l'importanza dell'imprenditoria femminile nella società. Anche per questo è stato trasmesso un video di sensibilizzazione proprio sul tema della violenza contro le donne realizzato da Gabriella Ferrari. Inoltre il concorso sostiene l'associazione italiana onlus Arianne Endometriosi. Perciò non soltanto un pomeriggio all'insegna della spensieratezza e dell'allegria, ma anche una vetrina attraverso la quale trasmettere messaggi di consapevolezza alle donne stesse.