Trieste, bambini e insegnanti si sentono male dopo la scuola: sospeso il servizio mensa in due asili

Almeno venti bambini, un numero imprecisato di insegnanti e un bidello hanno accusato dei malori dopo essere rientrati a casa da scuola. Il fatto, accaduto ieri, ha coinvolto le due scuole dell'infanzia "Biancospino" e "Giardino dei Mestieri" del Comune di Muggia, in provincia di Trieste.

Si indaga sul servizio mensa della Sodexo, che rifornisce i due istituti: è stato sospeso dopo le segnalazioni di alcuni genitori, i cui figli si sono sentiti male durante la notte. L'amministrazione comunale ha reso noto che «Sono già stati attivati tutti gli strumenti necessari per effettuare le dovute verifiche, con l'azienda ristoratrice, per appurare l'origine del problema».

I sopralluoghi

Questa mattina l'azienda sanitaria locale Asugi ha inviato i propri tecnici alla mensa per effetture delle analisi. Presente anche il sindaco, Paolo Polidori, che ha concesso in via eccezionale la possibilità ai genitori di portare il cibo a scuola da casa, anche per gli altri bambini.