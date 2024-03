Starship fallisce la missione, la navicella di SpaceX si distrugge al rientro in atmosfera

L'enorme razzo Starship di SpaceX era decollato con successo per il suo terzo volo di prova senza pilota ma è stato poi distrutto mentre tornava sulla Terra, ha confermato Space X. Il volo di prova era previsto che durasse circa un'ora e che, al termine, entrambi gli stadi del razzo sarebbero dovuti atterrare in mare ma l'ammaraggio nell'Oceano Indiano non è avvenuto con successo perché l'astronave è andata distrutta. «La nave è andata perduta» ha annunciato un commentatore di SpaceX durante il live streaming della compagnia.

Nonostante la perdita del razzo Starship la società di Elon Musk SpaceX ha affermato che il terzo test ha raggiunto molti più obiettivi rispetto ai due lanci precedenti, anch'essi falliti.

Le caratteristiche

La Starship è composta dal booster Super Heavy, lungo circa 70 metri, e da un tratto superiore, lungo circa 50 metri, chiamato Starship, ed è stata ideata e progettata per consentire missioni con equipaggio dirette verso sulla Luna e su Marte.