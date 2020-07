Estate, show stellare: la cometa Neowise ci lascia e arrivano le Perseidi: come osservarle e "ascoltarle"

Comete, stelle cadenti, pianeti e galassie. Le notti estive ci vengono in aiuto. E' proprio questa la stagione che induce ad alzare gli occhi al cielo per osservare i fenomeni più suggestivi del nostro Universo.

Cosa sono quelle macchioline che sembrano batuffoli? E quelle stelle che non tremolano? E ancora: cosa saranno mai quei lampi che lasciano una traccia ben definita nelle serate estive?

Diciamo subito che non servono telescopi e binocoli: lo show sarà visibile ad occhio nudo. Necessario, come per tutte le osservazioni astronomiche, un luogo estremamente buio. Quindi da escludere città, luoghi illuminati o zone simili. E allora allontanatevi più che potete dai centri abitati e alzate gli occhi verso .

LA COMETA NEOWISE CI LASCIA

Oramai da alcune notti, su quello che è stato definito il fenomeno astronomico dell'anno, sta calando il sipario. La cometa Neowise, infatti, il 3 luglio, dopo aver sfiorato il Sole (si è avvicinata ad una distanza di "solo" 44 milioni di chilometri), ha ripreso il suo cammino al contrario ed è stata visibile ad occhio nudo per diversi giorni : dapprima come un flebile batuffolino ma poi ha offerto uno spettacolo indimenticabile. Nel 1997 fu l'anno vero della cometa: la Hale-Bopp, infatti, ad occhio nudo appariva in tutto il suo splendore occupando una parte rilevante del cielo notturno.

Per tornare al nostro ultimo visitatore con la coda, la Neowise appunto, va detto che la C/2020 F3. (in gergo astronomico) ritornerà dalle nostre parti tra circa seimila anni e troverà un pianeta, il nostro, sicuramente cambiato. Con un binocolo è ancora visibile sotto la costellazione dell'Orsa Maggiorre volgendo lo sguardo a Nord-Ovest.



(Una suggestiva immagine della cometa NEOWISE al lago Bass nella Sierra Nevada della California ripresa lo scorso 17 luglio, credits Yosemite landscapes)

LE PERSEIDI, STELLE CADENTI NELLA NOTTE DI SAN LORENZO

Un breve inciso: le Perseidi non sono altro che i resti di una vecchia cometa, la vera “madre” di questi piccoli sassi di ghiaccio si chiama infatti Swift-Tuttle (dal nome dei suoi scopritori). Girovagando nello spazio viene a trovare il nostro pianeta una volta ogni 130 anni. Ma perchè si verifica questo affascinante spettacolo del cielo? L’inusuale ”pioggia” di stelle avviene ogni anno per effetto del passaggio della Terra attraverso una nube di polveri lasciata lungo la propria orbita dalla cometa in questione. Queste piccole particelle si “consumano” a grande velocità negli strati superiori dell’atmosfera, producendo delle splendide scie luminose.

COME OSSERVARLE E DOVE PUNTARE L'OCCHIO

​In rare occasioni può accadere che entrino in atmosfera dei frammenti di dimensioni sensibilmente maggiori: in questo caso si ha uno spettacolare “bolide”, più luminoso delle stelle più brillanti nel cielo, con una vasta tipologia di colori, forme e lunghezze delle scie, che possono persistere in cielo anche per molti minuti.La zona del cielo da dove sembrerà provenire lo sciame di stelle cadenti si trova nella costellazione di Perseo situata a Nord-Est. Va presa come riferimento la costellazione a forma di W di Cassiopea. Le Perseidi è un fenomeno che sarà visibile fino al 26 agosto, con un picco attorno al 11-12 agosto.



(La porzione di cielo dove saranno visibili le Perseidi, prendere come punto di riferimento la costrellazione di Cassiopeia a forma di W)

LE STELLE CADENTI SI POSSONO ANCHE ASCOLTARE

Esiste un sito, LIVE Radio Meteor Echoes Stream from Scotland, dove è possibile ascoltare gli echi meteorici causati dalla riflessione delle onde radio sulla scia calda e ionizzata lasciata dalle meteore durante la loro disintegrazione nell'atmosfera terrestre. Armatevi di santa pazienza e buon ascolto.

GLI APPUNTAMENTI

Sono tanti e ve li sveleremo, via via che ci perverranno, gli appuntamenti dedicati all'osservazione del fenomeno. Cominciamo con gli eventi organizzatri dal Gruppo astrofili Palidoro che organizza il 2 agosto la Cena sotto le stelle, il giorno 10 ci sarà invece Stelle in fattoria, mentre il 12, al Castello Miraramare di Maccarese, cena sotto le stelle cadenti.



(Gli eventi organizzati dal Gruppo astrofili Palidoro)

