Terra Amara, le anticipazioni di oggi (lunedì 12 febbraio): Hasmet esce di prigione, Fikret non è al sicuro

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 12 febbraio trasmesse su Mediaset.

Terra Amara, le anticipazioni

Hasmet Colak, uno degli storici signori di Cukurova, è uscito di prigione dopo diciotto anni e vuole farsi restituire i terreni di sua proprietà di cui Demir si è appropriato indebitamente. Zuleyha non ha alcuna intenzione di cedere al ricatto e minaccia di portarlo in tribunale. Betul e Sermin, cacciate da casa da Zuleyha, si rivolgono ad Abdulkadir, che consiglia ad entrambe di lasciare Cukurova, ma Betul è decisa a rimanere, specialmente dopo aver scoperto che Vahap possiede una copia del filmato che accuserebbe Fikret di un traffico di droga.