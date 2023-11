«Sottomarino nucleare francese verso il Mediterraneo». Sono le segnalazioni diffuse da alcuni account di X (ex Twitter) specializzati nei movimenti delle imbarcazioni militari. Trattano informazioni rese pubbliche, chiamate dagli specialisti "osint". Ovvero da fonti di disponibili a tutti. La notizia è stata rilanciata dal profilo GGYSSELSSHIPS e ripresa poi da WarshipCam. Canali che seguono gli spostamenti delle navi in tutto il mondo. Ma dove si sta dirigendo il sommergibile che batte bandiera francese? E perché sarebbe ripartito dal porto di Tolosa? I movimenti sono sospetti, sopratutto dopo l'allerta scattata in Sardegna.

Sommergibile militare in Sardegna, scatta l'allerta: «Mare vietato sulla costa orientale». Di chi è e dove si trova