Sciopero oggi 26 maggio, a rischio treni, bus e metro: orari e fasce di garanzia a Roma, Milano e Napoli

Sciopero generale oggi, 26 maggio, indetto dal sindacato di base Usb. Previsti disagi nei trasporti, coinvolta anche la scuola. La protesta non interesserà i servizi essenziali delle zone dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione. «Lo sciopero rappresenta un passaggio importante per la ripresa delle rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia dentro un'economia di guerra, sia quella in Ucraina sia quella scatenata dal governo Meloni contro le fasce più povere e deboli», afferma la sigla sindacale, chiedendo «300 euro netti subito in busta paga».