Sanremo 2023, pagelle look della serata cover: sorprese di stile da Mara Sattei e Noemi? Attesa per Carla Bruni e Chiara Francini

A Sanremo 2023 questa sera è la serata cover, nonché quella che ci dà più soddisfazioni dal punto di vista dei look: per forza, praticamente ci sono più del doppio dei cantanti su cui sbizzarrirsi. Una delle accoppiate che ci entusiasma particolarmente è quella tra Mara Sattei (in Armani privé), rivelazione di stile, oseremmo dire, di questo Festival, e Noemi, una delle meglio vestite dell'anno scorso. Torna sul palco dell'Ariston anche Carla Bruni, nota ai più per i suoi look minimalisti, mentre la co-conduttrice di questa sera è Chiara Francini, fan degli outfit vivaci e appariscenti.