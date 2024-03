Russia attacca la Romania? Perché Bucarest rischia di essere sconfitta in 24 ore, dai punti deboli della Nato alle influenze di Putin

Le fragilità nello spostamento di truppe e munizioni, le influenze di Putin nei Paesi confinanti e un punto debole nel territorio che consentirebbe di arrivare alla capitale in 24 ore. Un attacco della Russia in Romania spaventa la Nato. Anche perché, con la guerra in Ucraina, le truppe di Mosca sono a meno di 500 km da Bucarest. Più precisamente in Crimea. E pronta all'azione c'è la flotta navale nel Mar Nero. Condizioni elencate nel report del Cepa (Center for European Policy Analysis) coordinato dal generale dell’esercito americano Ben Hodges. Un'azione del Cremlino paralizzerebbe l'Europa. Che per questo sta investendo nella difesa.

