Ponte sullo Stretto, il nuovo progetto: ecco come sarà. I punti principali dai tempi al piano economico

Ponte sullo Stretto di Messina, il decreto ’Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabrià rilancia la costruzione. «È una giornata storica non solo per la Sicilia e la Calabria ma per tutta l'Italia. Dopo 50 anni di chiacchiere questo Consiglio dei ministri approva il Ponte che unisce la Sicilia al resto dell'Italia e all'Europa». Ad affermarlo è il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini in un video messaggio al termine del Cdm che ha approvato il via libera al Ponte sullo Stretto di Messina.

Riforma fiscale, via libera del Cdm. Tre le aliquote Irpef. Il Mef: «Sistema riscritto, la pressione fiscale sarà ridotta»