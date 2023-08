Statali, pensioni più alte per chi uscirà dal lavoro ma non per tutte le categorie: ecco quali

Per gli statali ci sono buone notizie: la base pensionabile si allarga. Vuol dire che la pensione futura sarà un po' più consistente. Effetto dell' “elemento perequativo” che è stato introdotto come voce retributiva grazie ai contratti collettivi nazionali dei dipendenti pubblici, per il triennio 2016-2018, (erogato con cadenza mensile dal mese di marzo al mese di dicembre 2018, per periodi di lavoro superiori a 15 giorni). Questo elemento entra a far parta della base pensionabile e del TFS/TFR. Non tutti i dipendenti pubblici sono interessati da questa novità, ma solo alcune categorie.