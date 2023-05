Incoronazione re Carlo III, c'è anche Michelle O'Neill dello Sinn Fein: chi è la vicepresesidente del partito ultranazionalista irlandese

Anche Michelle O'Neill è giunta a Westminister, per la cerimonia di incoronazione di re Carlo III. L'ex vice prima ministra dell'Irlanda del Nord è attualmente vice presidente dello Sinn Fein, il partito repubblicano ultranazionalista che da sempre spinge per la riunificazione tra Eire e Irlanda del Nord, essendo presente in entrambi i Paesi. Il suo invito alla cerimonia è stato tra i più chiacchierati, tra i media di Oltremanica e l'opinione pubblica.

Lo Sinn Feinn è stato a lungo considerato il principale alleato dell'Irish Republican Army (IRA), l'organizzazione paramilitare irlandese attiva sia negli anni della guerra civile che in quelli dei "Troubles" (1968-1998). Proprio con l'IRA O'Neill ha dei forti legami. Non solo politici, ma perfino parentali. Ecco dunque chi è Michelle O'Neill.