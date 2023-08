Michela Murgia, come è morta? Età, figli, libri, malattia e l'addio del marito Lorenzo. «Non riesco a smettere di piangere»

Michela Murgia non c'è più. La scrittrice sarda si è spenta all'età di 51 anni, nella notte di San Lorenzo, come una stella cadente è volata via: una romantica coincidenza. Murgia in realtà lottava da mesi contro un tumore: era affetta da carcinoma renale al quarto stadio. Accanto a lei, la sua famiglia queer composta da i suoi «figli d'anima» e dal marito Lorenzo Terenzi.

