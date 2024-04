Maltempo Roma, dove e quando piove? Rischio temporale, le ultime previsioni meteo

Bomba d'acqua a Roma. Oggi, mercoledì 17 aprile, la pioggia è caduta copiosa nel centro della capitale cogliendo di sopresa i cittadini. Con il vento molto forte, infatti, le previsioni cambiano velocemente. E per il resto della giornata non promette bene. Domani, peraltro, c'è attesa per l'appuntamento all'Olimpico, dove la Roma sfiderà il Milan per un posto in semifinale di Europa League. La perturbazione, però, potrebbe raggiungere i tifosi allo stadio. Vediamo le ultime tendenze meteorologiche secondo 3bmeteo.

