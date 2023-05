Iside band, chi sono, biografia, carriera, disco: il gruppo bergamasco al Concerto Primo Maggio a Roma

Gli Iside sono una band musicale proveniente da Treviolo, in provincia di Bergamo, composta da quattro compagni di scuola che hanno formato il collettivo in giovanissima età. Il nome è preso in prestito da una divinità egizia. Saliranno per la prima volta sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, in programma dalle ore 14.00 in piazza San Giovanni.

La kermesse prevede una vastissima gamma di artisti. Gli Iside saliranno sul palco tra i primi, durante il "pre-show" del concerto, insieme a Leo Gassmann, Savana Funk e Camilla Magli. A condurre il concerto sarà, per la sesta edizione di seguito, Ambra Angiolini. Ecco chi sono quindi gli Iside.