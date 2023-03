Gianni Minà era sposato con la regista Loredana Macchietti. Che oltre ad aver prodotto il film Cuba in the age of Obama, aveva anche realizzato un film proprio sulla vita del marito. Una coppia che è stata unita tanti anni. E da cui è nata la figlia Marianna. L’ultimo progetto che Minà ha realizzato con l’amata Loredana è stato il documentario autobiografico Una vita da giornalista, che l'anno scorso ha aperto il Bari Film Festival.

