Freddo polare in arrivo, calo drastico delle temperature e rischio bombe d'acqua. Ecco dove e quando

Freddo polare in arrivo sull'Italia. Addio all'estate, per le calde giornate mare sembrano ormai un lontano ricordo. Perché? Sul settore orientale dell'Europa affluiranno correnti molto fredde di estrazione artica marittima. Mentre sul settore occidentale sprofonderanno correnti oceaniche di matrice atlantica che richiameranno da sudovest aria ancora molto calda per il periodo verso il Mediterraneo. Dove e quando cambieranno le temperature?

Ciclone Medusa, nubifragi e grande freddo in arrivo. Ecco dove e quando colpirà, le previsioni